Thomas Müller (bis 85.) - Note: 4,5

War wie üblich viel in Bewegung und so ständig am Spielgeschehen beteiligt. Agierte am Ball aber sehr wechselhaft und nutzte freie Räume nicht konsequent genug. Hatte per Kopf dennoch die besten Chance der deutschen Mannschaft vor der Pause (39.), sein Ausgleichtreffer wurde wegen Abseits aberkannt (53.). Kam vor dem 0:1 am kurzen Pfosten zu spät gegen Szalai.