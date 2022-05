© imago images/Team 2



Die teuersten Neuzugänge der BVB-Geschichte

Nach der Fast-Pleite 2005 hat sich Borussia Dortmund auch finanziell zur klaren Nummer zwei in Deutschland hinter dem FC Bayern aufgeschwungen. Häufig griff der BVB in den letzten Jahren tief für seine Neuzugänge in die Tasche und zahlte Millionen-Summen an die abgebenden Vereine. Für Nationalspieler Karim Adeyemi fließt sogar eine neue Rekordsumme an RB Salzburg. Die Top 20 der teuersten BVB-Transfers: