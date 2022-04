© IMAGO/Every Second Media



Die Fahrerwertung der Formel 1: Der aktuelle WM-Stand

Nach dem vierten Saisonrennen der Formel 1 in Imola rückt Weltmeister Max Verstappen deutlich näher an den Spitzenreiter Charles Leclerc heran. Sebastian Vettel holte seine ersten Punkte, während George Russell den Vorsprung auf Lewis Hamilton ausbaute. So sieht die Rangliste aktuell aus: