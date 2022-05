© IMAGO/Nordphoto



Die Formel-1-Gerüchteküche: Wer wird wo gehandelt?

In der Formel 1 wird hinter den Kulissen schon wieder fleißig getuschelt. Die Zukunft einiger Fahrer in der Königsklasse ist ernsthaft gefährdet. Gleichzeitig werden einige Neuzugänge bei den Teams heiß gehandelt. Was ist im Paddock gerade Gesprächsthema? Wer wird wo gehandelt? sport.de gibt den Überblick.