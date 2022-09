© IMAGO/Matthias Koch



Verlierer: Sebastian Polter

In Bochum gesetzt, auf Schalke nur noch Edeljoker. Nur ein Tor in acht Spielen, letzter Startelf-Einsatz am ersten Spieltag. Kam bislang in jedem Spiel zum Zug, bringt aber kaum Gefahr ins Spiel. Wird jetzt schon mit einem Abschied in Verbindung gebracht.