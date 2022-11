© imago sportfotodienst



Erster WM-Triumph nach Drama

Sein emotionalster Triumph gelingt Sebastian Vettel 2010 in Abu Dhabi. In einem dramatischen Saisonfinale klettert der Heppenheimer in der Fahrerwertung noch vom dritten auf den ersten Platz und wird unter Tränen zum ersten Mal Weltmeister in der Formel 1.