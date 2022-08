© IMAGO/Sven Simon



Ajdin Hrustic (Eintracht Frankfurt) - Vertrag bis 2023

Eintracht Frankfurt bastelt momentan an einem Kader, der der Champions League gewachsen ist. Ajdin Hrustic hat in dieser Konstellation kaum Chancen auf Einsätze und soll den Klub deshalb verlassen. Laut 'Sport1' war vor kurzem US Salernitana aus Italien interessiert.