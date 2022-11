© IMAGO/Pressinphoto



Die teuersten Mannschaften Europas

Schon seit Jahren betreiben die europäischen Top-Klubs ein Wettrüsten im Kampf um die wichtigen Trophäen. Doch welcher Klub hat zuletzt am meisten für seine Spieler ausgegeben? Das 'CIES Football Observatory' hat ausgerechnet, wie teuer die Startformationen der Vereine in den Top-5-Ligen in dieser Saison im Schnitt waren. Hier kommen die zehn teuersten Teams Europas: