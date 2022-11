© IMAGO/NurPhoto



Die Trainingsbestzeiten beim Großen Preis von Abu Dhabi

Am Wochenende gastiert die Formel 1 in Abu Dhabi. Am Freitag fanden die ersten beiden Trainingssessions statt. Während in FP1 noch munter getestet wurde und viele Ersatzfahrer ran durften, machten die Stammfahrer in FP2 allmählich ernst. Das sind die Trainingsbestzeiten vom Freitagnachmittag: