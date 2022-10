© IMAGO/NurPhoto



Die Trainingsbestzeiten beim Großen Preis von Mexiko

Am Wochenende gastiert die Formel 1 in Mexiko. Am Freitag fanden die ersten beiden Sessions im Autódromo Hermanos Rodríguez statt. Dabei wirbelten Reifentests das Ergebnis durcheinander. Das sind die Trainingsbestzeiten aller Stammfahrer: