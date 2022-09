© IMAGO/PanoramiC



Die Trainingsbestzeiten beim Großen Preis der Niederlande

Am Wochenende duelliert sich die Formel 1 in den Dünen von Zandvoort. Bei seinem Heimspiel in den Niederlanden will insbesondere Weltmeister Max Verstappen glänzen, doch im 1. Freien Training erlebte der Red-Bull-Pilot in Debakel. Das sind die Trainingsbestzeiten aller Fahrer.