© IMAGO/PanoramiC



Schmerzhaftes Österreich-Wochenende

Der Große Preis von Österreich 2022 bekräftigt Vettel in seinen Rücktrittsgedanken. Im Sprintrennen ist der Deutsche in einen Crash verwickelt, beim Rennen landet er nach einer Kollision auf dem letzten Platz. 'Das hat ihm so sehr weh getan, am Ende des Feldes herum zu fahren', erklärt Vater Norbert bei 'RTL/ntv'.