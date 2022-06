© IMAGO/Pressinphoto



Platz 10: Keylor Navas (PSG)

In Paris die Nummer 1 - und das obwohl vor der Saison in Gianluigi Donnarumma ein absoluter Top-Mann aus Mailand kam. Entschied das Duell aber klar für sich und hatte seinen Anteil am Meistertitel von PSG. War auch für seine Nationalmannschaft Costa Rica ein starker Rückhalt. Der Lohn: Die Mittelamerikaner lösten das WM-Ticket.