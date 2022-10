Diese Neuner-Kandidaten werde beim FC Bayern gehandelt

© imago images/NurPhoto



Gerard Moreno (FC Villarreal) - Vertrag bis 2027

In diese Kategorie fällt auch Gerard Moreno. Der 30-Jährige lief in seiner Karriere für den FC Villarreal, RCD Mallorca, Espanyol Barcelona und den FC Villarreal auf. In der Champions League stand der Spanier aber erst sieben Mal auf dem Platz. Ein Transfer wäre daher eine große Überraschung.