Diese Promis waren beim Formel-1-Rennen in Miami

Am Wochenende gastierte die Formel 1 zum ersten Mal in Miami. Neben Zehntausenden Fans lockte die Königsklasse des Motorsports auch zahlreiche Promis aus Unterhaltung und Sport an die Strecke. Wir haben eine Auswahl der größten Stars zusammengestellt: