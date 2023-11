Diese Skandale erschütterten die Sportwelt

© picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Eric Gay



Das Image des Vorzeige-Athleten verlor Tiger Woods jedoch 2009 nachdem bekannt wurde, dass er seine Ehefrau, Elin Nordegren, jahrelang mit mehreren Frauen betrogen hatte. In einer Stellungnahme bezeichnete er sich als sexsüchtig und ging in Therapie. Woods und Nordegren ließen sich scheiden. Doch dies war nicht die einzige Folge des Skandals, der in den Medien gerne als “Tigergate“ bezeichnet wurde: Viele seiner Sponsoren ließen Woods fallen, was ihn Millionen an Einnahmen kostete.