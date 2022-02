Diese Stars werden beim BVB gehandelt

© imago images/AFLOSPORT



Luka Jovic (Real Madrid)

Bei Real Madrid läuft es für Luka Jovic nicht sonderlich gut. In der Bundesliga bewies er bei Eintracht Frankfurt seine Torjägerqualitäten und soll dabei auch die Vereinsführung der Borussen überzeugt haben. 'El Nacional' will erfahren haben, dass der 24-Jährige ein Thema in Dortmund ist. Die 'Bild' hingegen widerspricht den Informationen.