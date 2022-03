Diese Stars werden derzeit beim FC Bayern gehandelt

Sasa Kalajdzic (VfB Stuttgart)

Der 24-jährige Österreicher ist auch beim FC Bayern ein Thema. Laut 'kicker' wird sein Name beim Rekordmeister diskutiert. Aber auch Klubs aus Italien und England sollen den Mittelstürmer locken, der in der letzten Saison 16 Tore in 33 Liga-Spielen erzielte. Aufgrund einer langwierigen Schulterverletzung sind es in dieser Spielzeit erst drei Tore in acht Spielen. Kalajdzics Vertrag endet 2023.