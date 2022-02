FC Augsburg vs. BVB: Noten und Einzelkritik

© imago images/Kirchner-Media



Axel Witsel - Note 3,5

Rückte nach dem Europa-League-Desaster neu in die Startelf. Verteilte die Bälle umsichtig und mit viel Ruhe in den eigenen Reihen. Sorgte lange Zeit für die richtige Balance in der Konterabsicherung. Verlor vor dem Gegentreffer allerdings den Ball im Mittelfeld an Gruezo (78.).