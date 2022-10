© IMAGO/Lackovic



FC Augsburg vs. FC Bayern: Noten und Einzelkritik

Am Mittwochabend trafen der FC Augsburg und der FC Bayern in der zweiten Runde des DFB-Pokals aufeinander. Nachdem der Rekordmeister in den letzten beiden Jahren in dieser Runde gescheitert war, machte es die Nagelsmann-Elf beim 5:2-Erfolg diesmal deutlich besser und löste das Achtelfinalticket. Alle Akteure in der Einzelkritik: