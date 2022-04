© IMAGO/kolbert-press



FC Bayern beim FC Villarreal: Noten und Einzelkritik

Am Mittwochabend gastierte der FC Bayern im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Villarreal. In Spanien zeigten sich die Münchner nicht von ihrer besten Seite und waren am Ende mit der 0:1-Niederlage sogar noch gut bedient. Alle Akteure in der Einzelkritik: