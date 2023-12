FC Bayern beim VfL Wolfsburg: Noten und Einzelkritik

© IMAGO/Sven Simon



Matthijs de Ligt (ab 63.) - Note: 3,0

Gab in der Schlussphase den zentralen Innenverteidiger in der Dreierkette. Überließ den Nebenleuten in der Defensive den Vortritt und musste kaum noch eingreifen. In seine Zone drangen die Wolfsburger praktisch nicht mehr vor.