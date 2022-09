© IMAGO/kolbert-press



Verlierer: Serge Gnabry

Zu Beginn lief es für den gebürtigen Stuttgarter noch recht gut, seinen Stammplatz ist Gnabry mittlerweile aber losgeworden. Das liegt einerseits an der guten Verfassung von Musiala und Sané, allerdings auch an seinem eigenen Formverfall. In den letzten vier Partien war er an keinem einzigen Treffer beteiligt.