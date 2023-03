© imago images/Eibner



Sarpreet Singh (Mittelfeld) - Jahn Regensburg

Wegen einer Panne bei der Spielermeldung war die Leihgabe noch bis in den Januar ohne Spielberechtigung in Regensburg. Im Jahr 2023 knüpft der inzwischen 24-Jährige aber an die guten Leistungen der Vorsaison an.