Dayot Upamecano - Note: 5,0

Bitterer Tag für Upamecano. Stellte sich in der ersten brenzligen Szene im Laufduell mit Pléa umständlich an und flog letztlich wegen einer Notbremse schon in der Anfangsphase vom Platz (10.). Leitete so die Niederlage ein.