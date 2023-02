© IMAGO/Kirchner-Media



FC Bayern in Wolfsburg: Noten und Einzelkritik

Am Sonntagnachmittag trat der FC Bayern in der Bundesliga beim VfL Wolfsburg an. Die Wölfe hatten insgesamt mehr vom Spiel, doch die Tore machte der Rekordmeister. Durch den 4:2-Auswärtssieg holte sich das Team von Julian Nagelsmann zudem die Tabellenführung zurück. Alle Akteure in der Einzelkritik: