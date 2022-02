© imago images/Nordphoto



FC Bayern vs. Greuther Fürth: Noten und Einzelkritik

Am Sonntagnachmittag empfing der FC Bayern in der Bundesliga Greuther Fürth zum bayrisch-fränkischen Duell. Nach dem 1:1 in Salzburg unter der Woche tat sich die Elf von Julian Nagelsmann lange schwer, gewann aber am Ende standesgemäß mit 4:1. Alle Akteure in der Einzelkritik: