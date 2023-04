© IMAGO/Ulmer/Teamfoto



FC Bayern vs. Hoffenheim: Noten und Einzelkritik

Nach der bitteren 0:3-Pleite in der Champions League bei Manchester City taumelt der FC Bayern auch in der Bundesliga weiter. Gegen Abstiegskandidat 1899 Hoffenheim reicht es nur zu einem 1:1. Einen bitteren Tag erwischt einmal mehr Torhüter Yann Sommer. Alle Akteure in der Einzelkritik: