FC Bayern vs. RB Salzburg: Noten und Einzelkritik

Serge Gnabry (bis 45.) - Note: 2,0

Agierte in der turbulenten Anfangsphase eher unscheinbar. Meldete sich erst mit seinem Treffer zum 4:0 wirklich in der Partie an (31.). Beteiligte sich in der Folge noch an etlichen schönen Kombinationen. Durfte nach dem ersten Durchgang Feierabend machen.