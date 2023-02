© IMAGO/ULMER Pressebildagentur



FC Bayern vs. SGE: Das Head-to-Head zum Bundesliga-Spitzenspiel

Nach einem holprigen Start ins neue Jahr steht für den FC Bayern am Samstagabend (18:30 Uhr) in der Bundesliga das Spitzenspiel gegen Eintracht Frankfurt an. Nur fünf Punkte trennen die beiden Klubs derzeit in der Tabelle. Wer befindet sich vor dem Duell im Vorteil? Unser Head-to-Head verspricht eine knappe Partie: