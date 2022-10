© IMAGO/Eibner



FC Bayern vs. Viktoria Pilsen: Noten und Einzelkritik

Am Dienstagabend traf der FC Bayern in der Champions League auf den tschechischen Vertreter Viktoria Pilsen. Gegen den Underdog zeigte der Rekordmeister eine spielfreudige Darbietung und gewann auch in der Höhe verdient mit 5:0. Alle Bayern-Stars in der Einzelkritik: