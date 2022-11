FC Bayern vs. Werder Bremen: Noten und Einzelkritik

© IMAGO/Passion2Press



ABWEHR: Noussair Mazraoui - Note: 2,5

Stand in wichtigen Momenten erneut nicht immer optimal. Rückte vor dem Ausgleichstreffer viel zu weit ein und gab so die gesamte Außenbahn preis (11.). War auch in den Zweikämpfen anfällig. Legte dafür beide Bayern-Tore in der Schlussphase auf. Unterstrich so seine offensiven Qualitäten.