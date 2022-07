© IMAGO/Motorsport Images



15. Platz: Mick Schumacher (Haas) - Note: 5,0

Der Deutsche fand an diesem Wochenende in Frankreich überhaupt nicht in die Spur. Bei einem Überholmanöver kam es zur Kollision mit Zhou, die beide wertvolle Zeit kostete. Am Ende konnte der Haas-Pilot seinen Aufwärtstrend nicht bestätigen und beendete das Rennen als Letzter.