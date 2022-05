© IMAGO/Motorsport Images



Formel 1: Noten und Einzelkritik zum Miami-GP

Was für ein Spektakel bei der Premiere des Miami-GP! In einem epischen Duell setzte sich Max Verstappen gegen Charles Leclerc durch und sicherte sich den Premierensieg in der Magic City. Leclercs Teamkollege Carlos Sainz belegte Platz drei, während die beiden Deutschen auf dramatische Art die fast schon sicheren Punkte verloren. Hier gibt's alle Fahrer in der Einzelkritik.