Olympische Luft

Zu den Olympischen Spielen von Sydney reist Federer bereits als Nummer 36 des Rankings. In Australien scheitert der Newcomer erst im Halbfinale am späteren Silbermedaillengewinner Tommy Haas. Im Match um Bronze weist der Franzose Arnaud Di Pasquale Federer in die Schranken.