Verlierer: Mick Schumacher

Bis kurz vor dem letzten Rennen hatte Mick Schumacher gehofft, auch im nächsten Jahr in der Formel 1 zu fahren. Nach dem Rennen in Brasilien verpuffte diese Hoffnung jedoch. In seinem zweiten Jahr in der Formel 1 gelangen dem 23-Jährigen seine ersten Punkte, am Ende kam er auf insgesamt zwölf.