So könnte die Bayern-Startelf 2023/24 aussehen

In einer insgesamt enttäuschenden Saison schleppt sich der FC Bayern aktuell in Richtung Ziellinie. Egal wie das Titelrennen letztlich ausgeht, im Sommer wird es Veränderungen geben. Wir wagen einen Blick in die Kristallkugel und schauen, wie die neue Startelf des Rekordmeister aussehen könnte: