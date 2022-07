© imago images/PanoramiC



Arkadiusz Milik (28, Olympique Marseille)

Arkadiusz Milik käme wohl nur für eine Leihe in Frage. Der Pole ist noch bis 2025 an Olympique Marseille gebunden. In der vergangenen Saison erzielte der 28-Jährige 20 Tore in 37 Pflichtspielen.