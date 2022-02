© imago images/Laci Perenyi



TOR: Johannes Bitter - Note 3,5

Sprang gegen Polen nach den coronabedingten Ausfällen von Klimpke und Wolf in die Bresche. Überzeugte dabei nicht nur mit starken Paraden, sondern auch mit der passenden Mentalität. Erlebte in der Hauptrunde einige gebrauchte Spiele. War gegen Schweden (21:25) oder Russland (30:29) gar kein Faktor. Hatte in den anderen Partien immerhin gute Phasen.