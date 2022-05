© Bongarts



Der Abschied

2003 wird das letzte Jahr von Heinz-Harald Frentzen in der Königsklasse. In den USA, beim vorletzten Rennen der Saison, zeigt der Deutsche noch einmal seine ganze Klasse und rast in seinem unterlegenen Sauber auf Platz drei. Es ist sein letztes von vielen Highlights in der Formel 1.