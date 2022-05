© IMAGO/Jan Huebner



HSV vs. Hertha in der Relegation: Noten und Einzelkritik

Nach dem 0:1 im Hinspiel bot Hertha BSC am Montag in der Bundesliga-Relegation gegen den Hamburger SV eine klare Leistungssteigerung an. Dank zweier Standardtore drehte der Hauptstadtklub die Niederlage aus dem ersten Duell noch herum und feierte im Volkspark den Klassenerhalt. Alle Akteure in der Einzelkritik: