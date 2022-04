© imago/Philipp Szyza



Ist das die BVB-Startelf 2022/2023 ohne Haaland?

Borussia Dortmund droht im Sommer der Abgang von Erling Haaland und einigen weiteren Stars. Im Gegenzug hat der BVB bereits mehrere große Namen an der Angel, darunter Niklas Süle, der vom FC Bayern kommt. So könnte die Startelf in der Saison 2022/23 aussehen: