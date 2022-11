© IMAGO/Sven Simon



Donyell Malen (bis 71.) - Note: 5,0

Musste in Minute 43 das 3:3 aus kurzer Entfernung machen. Ansonsten war er kaum zu sehen. Sollte sich in der WM-Pause dringend ein paar Gedanken machen. So wird es auf Dauer nicht für höhere Bundesliga-Ansprüche reichen.