Noten und Einzelkritik zum Großen Preis von Mexiko

Max Verstappen wiederholt seinen Vorjahressieg und gewinnt auch 2022 in Mexiko. Mit seinem 14. Sieg in dieser Saison stellte er zudem auch einen neuen Rekord an Rennsiegen in einer Saison auf. Lewis Hamilton und Sergio Pérez komplettierten das Podest. Sebastian Vettel und Mick Schumacher waren chancenlos. Alle F1-Stars in der Einzelkritik: