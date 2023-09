© IMAGO/Motorsport Images



Formel 1: Noten und Einzelkritik zum Italien-GP in Monza

Max Verstappen trägt sich erneut in die Geschichtsbücher ein: Beim Ferrari-Heimspiel in Monza fuhr der Red-Bull-Pilot seinen zehnten Sieg in Folge ein, was zuvor noch keinem Piloten gelang. Teamkollege Sergio Pérez wurde nach beherztem Kampf Zweiter vor Pole-Setter Carlos Sainz. Alle F1-Stars in der Einzelkritik: