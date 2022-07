© IMAGO/Nordphoto



P6: Mick Schumacher (Haas) - Note: 2,0

Setzte Hamilton schon in der Startphase unter Druck und trieb diesen dann in Runde fünf in einen Fehler. Durfte aber wieder nicht am Teamkollegen vorbei und verlor beim Stop auch noch den Platz an beiden McLaren. Zumindest Ricciardo überholte er rasch zurück und behielt dann im turbulenten DRS-Train Nerven und Übersicht. Wurde für sein insgesamt beeindruckendes Rennen als 'Driver of the Day' ausgezeichnet.