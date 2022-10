© IMAGO/Motorsport Images



Platz 2: Charles Leclerc (Ferrari) - Note: 3,0

Zog am Start gegen Pérez den Kürzeren und bemühte sich danach, am Mexikaner dranzubleiben. Probierte dann in Runde 35 den Undercut gegen seinen Kontrahenten, mit 5,3 Sekunden war der Stop jedoch klar zu langsam. Ebenso wie seine Pace in der Schlussphase, in der er Pérez aus seinem 5-Sekunden-Fenster ließ.