© IMAGO/Kirchner-Media



Platz 10: Borussia Dortmund

Der BVB hat in allen Mannschaftsteilen massiv aufgerüstet, um in der Liga näher an den FC Bayern zu rücken und international einen Schritt nach vorn und die Schmach aus 2021/22 vergessen zu machen. Ungeachtet des jüngsten Rückschlags gegen Werder Bremen ist mit den Schwarz-Gelben in diesem Jahr zu rechnen, wenn sich das Team noch besser findet. Die Qualität im Kader ist definitiv vorhanden.