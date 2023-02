© IMAGO/Eibner



Platz 1: Johannes Thingnes Bö (Norwegen)

Würde man derzeit darauf wetten, dass Johannes Thingnes Bö bei jedem seiner WM-Stars 2023 die Gold-Plakette abräumt, dürfte man keine Quote erwarten, die einem zu Reichtum verhilft. Der Norweger gewann in diesem Winter bereits elf Einzelrennen im Weltcup und blieb zuletzt sechsmal in Serie ungeschlagen. Kurz: Der 29-Jährige ist in der Form seines Lebens und Laura Dahlmeiers Rekord von fünf Titeln bei einer WM, fraglos in Gefahr.