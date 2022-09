© IMAGO/ZUMA Wire



USA GP (23.10.) | Prognose: Verstappen macht die Titelverteidigung klar

Spätestens in den USA ist es soweit. Der Circuit of the Americas ist nicht unbedingt als Ferrari-Strecke bekannt, zumal erwartet wird, dass die Scuderia hier die letzte Motorenstrafe der Saison kassieren wird/muss. Verstappen hingegen weiß, wie man in Austin/Texas gewinnt. Der Sieg reicht ihm, um vorzeitig den Titel zu feiern.